Современные дети живут в мире, где технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Как рассказала учительница Алена Рутковская 24 Канала, для школы это означает новые вызовы: учителя должны не только передавать знания, но и помогать ученикам правильно работать с информацией, гаджетами и искусственным интеллектом.

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Школа должна научить детей работать с информацией, а не просто пользоваться технологиями

Алена Рутковская – учительница английского языка, доктор философии и заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Ukrainian Global School. В 2025 году она вошла в топ-50 лучших учителей Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2026 году попала в шорт-лист топ-90 педагогов мира премии Cambridge Dedicated Teacher Awards.

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В эксклюзивном интервью 24 Каналу педагог рассказала, каков современный украинский ребенок в школе и как образование адаптируется к цифровой эпохе.

По словам Алены Рутковской, современные школьники очень быстро обрабатывают информацию и легко адаптируются к новым форматам работы. Для учителей это означает необходимость постоянно менять подходы к обучению.

В то же время педагог подчеркивает, что речь идет не только о следовании трендам или популярным платформам. Главная задача школы – научить детей ориентироваться в большом количестве информации.

"Мы не можем просто посадить ребенка в комнате с книгой и тетрадью. Наша задача – научить их работать с информационным мусором, быть экопотребителями всего, что есть в современном мире", – пояснила она.

По ее словам, дети часто ищут самые простые способы выполнения заданий, в частности обращаются к искусственному интеллекту. Однако, по мнению педагога, запрет таких инструментов не является выходом.

ИИ в школе: не запрещать, а учить пользоваться

Алена Рутковская отмечает, что искусственный интеллект уже стал частью образовательного процесса, поэтому школы должны не игнорировать его, а помогать детям правильно использовать технологии.

По ее словам, в учебном процессе они внедряют ИИ, но устанавливают определенные правила. В частности, работы учеников могут проверяться с помощью специальных ИИ-детекторов.

Педагог добавляет, что современные дети очень изобретательны, много экспериментируют и задают новые вопросы. Задача учителя – помочь им развивать эти способности и научить критически мыслить.

"Они мыслят в широкой перспективе, масштабно, а мы должны научить их работать сначала на микроуровне, чтобы затем применить это на макроуровне", – сказала Рутковская.

Также педагог высказалась по поводу использования мобильных телефонов в школе. По ее мнению, гаджеты во время занятий могут мешать концентрации, поэтому в их школе действует специальный подход.

"Против. У нас стоит шкаф, куда дети сдают телефоны в 8:45", – рассказала она.

По словам учительницы, важно не просто взять у детей гаджеты, а создать условия, в которых они могут полноценно взаимодействовать, учиться и развивать навыки общения.