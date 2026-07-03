Дати вказані у відповідній постанові "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні". Документ ухвалили 1 липня 2026 року.
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Коли буде навчальний рік 2026 – 2027
Відповідно до документа, навчальний рік у школах України стартує 1 вересня. При цьому може тривати до 30 червня 2027 року.
Водночас визначені урядом граничні терміни є рамковими. Це означає, що навчальний рік саме може тривати до 30 червня. Однак де-факто строки його завершення зазвичай визначають на місцях. При цьому враховують структуру навчального року, канікул, безпекової ситуації та рішень органів управління освітою.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Також Кабмін доручив обласним та Київській міській військовим адміністраціям спільно із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.
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Коли тривав навчальний рік 2025 – 2026
- Минулий навчальний рік стартував 1 вересня 2025 року. Офіційно тривав до 30 червня 2026 року.
- Однак школи самі могли визначати структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, уроків, канікул, формату організації навчання.
- У разі виконання навчальної програми могли завершити навчальний рік і в кінці травня.
- У більшості шкіл України лунав останній дзвоник 29 травня.
- До слова, МОН України також радило школам розглянути запровадження змін у структурі та тривалості навчального року через можливі довготривалі блекаути.