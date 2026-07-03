Дати вказані у відповідній постанові "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні". Документ ухвалили 1 липня 2026 року.

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Коли буде навчальний рік 2026 – 2027

Відповідно до документа, навчальний рік у школах України стартує 1 вересня. При цьому може тривати до 30 червня 2027 року.

Водночас визначені урядом граничні терміни є рамковими. Це означає, що навчальний рік саме може тривати до 30 червня. Однак де-факто строки його завершення зазвичай визначають на місцях. При цьому враховують структуру навчального року, канікул, безпекової ситуації та рішень органів управління освітою.

Також Кабмін доручив обласним та Київській міській військовим адміністраціям спільно із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

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Коли тривав навчальний рік 2025 – 2026