Даты указаны в соответствующем постановлении "О начале учебного года в период военного положения в Украине". Документ был принят 1 июля 2026 года.

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Когда начнется 2026–2027 учебный год

Согласно документу, учебный год в школах Украины начнется 1 сентября. При этом он может продлиться до 30 июня 2027 года.

В то же время установленные правительством предельные сроки носят ориентировочный характер. Это означает, что учебный год может длиться именно до 30 июня. Однако де-факто сроки его завершения обычно определяются на местах. При этом учитываются структура учебного года, каникулы, ситуация с безопасностью и решения органов управления образованием.

Также Кабмин поручил областным и Киевской городской военным администрациям совместно с учредителями учебных заведений обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

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Когда длился учебный год 2025–2026