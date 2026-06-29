Он заявил, что вышеупомянутый вопрос рассматривается в Раде. Об этом Грищук написал в треде.

Смотрите также : НМТ длился 13 часов: что говорят в МОН и УЦОЯО о скандале в Одесской области

Стоит ли запрещать телефоны во время учебы

Депутат сообщил, что на подкомитете в Верховной Раде сегодня рассматривают законопроект о законодательном запрете использования телефонов в школах во время учебного процесса.

Что вы думаете? Нужно ли запрещать? Нужно ли это на уровне закона, или достаточно школьных правил?

– спросил он.

Впоследствии он уточнил, что народные депутаты не поддержали решение о запрете.

Смотрите также НМТ-2026 за рубежом: в каких странах сдавать и правила повторной сдачи

Что думают украинцы

Украинцы в комментариях поделились своими мнениями по этому поводу. Написали следующее:

Вот бы депутатам запретить телефоны на заседаниях?

Думаю, не нужно запрещать. В стране – война, родители должны иметь связь с ребенком.

Надо. Школа должна быть храмом дисциплины, труда, ежедневного превосходства над вчерашним собой.

Да и все исследования об этом говорят – телефоны в школах вредят (и не только в школах).

Как ребенок сможет зафиксировать буллинг без телефона?

В данный момент делать это категорически нельзя.

У нас и так в школе действует запрет на использование телефонов. Приходишь — сдаешь. И только вечером можно забрать

Смотрите также Еще одна дополнительная сессия: как будет проходить НМТ в случае отключения света

В каких странах запретили телефоны в школах