Он заявил, что вышеупомянутый вопрос рассматривается в Раде. Об этом Грищук написал в треде.
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Стоит ли запрещать телефоны во время учебы
Депутат сообщил, что на подкомитете в Верховной Раде сегодня рассматривают законопроект о законодательном запрете использования телефонов в школах во время учебного процесса.
Что вы думаете? Нужно ли запрещать? Нужно ли это на уровне закона, или достаточно школьных правил?
– спросил он.
Впоследствии он уточнил, что народные депутаты не поддержали решение о запрете.
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Что думают украинцы
Украинцы в комментариях поделились своими мнениями по этому поводу. Написали следующее:
Вот бы депутатам запретить телефоны на заседаниях?
Думаю, не нужно запрещать. В стране – война, родители должны иметь связь с ребенком.
Надо. Школа должна быть храмом дисциплины, труда, ежедневного превосходства над вчерашним собой.
Да и все исследования об этом говорят – телефоны в школах вредят (и не только в школах).
Как ребенок сможет зафиксировать буллинг без телефона?
В данный момент делать это категорически нельзя.
У нас и так в школе действует запрет на использование телефонов. Приходишь — сдаешь. И только вечером можно забрать
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В каких странах запретили телефоны в школах
Более 40 стран мира запретили использование мобильных телефонов в школе на законодательном уровне.
Еще в двух десятках стран действуют региональные ограничения.
Некоторые страны планируют принять или уже принимают такое решение. Речь идет о Польше, Латвии, Англии, Швеции, Чехии.