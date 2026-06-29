Він заявив, що вищезгадане питання розглядають у Раді. Про це Грищук написав у тредсі.

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Чи варто забороняти телефони під час навчання

Народний обранець повідомив, що на підкомітеті у Верховній Раді сьогодні розглядають законопроєкт про законодавчу заборону використання телефонів у школах під час навчального процесу.

Що думаєте? Чи треба забороняти? Чи треба це на рівні закону, чи достатньо правил шкіл?
– запитав він.

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Згодом уточнив, що нардепи не підтримали рішення про заборону.

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Що думають українці

Українці у коментарях поділилися своїми думками щодо цього. Написали таке:

  • От би депутатам заборонити телефони на засіданнях?

  • Думаю, не треба забороняти. В країні – війна, батьки повинні мати зв'язок з дитиною.

  • Треба. Школа має бути храмом дисципліни, праці, щоденного зростання над собою вчорашнім.

  • Та всі дослідження кажуть про це – телефони в школах шкодять (і не тільки в школах).

  • Як дитина зможе зафіксувати булінг без телефона?

  • У цей час робити це категорично не можна.

  • В нас і так в школі діє заборона на використання телефонів Приходиш – здаєш. І лише ввечері можна забрати

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У яких країнах заборонили телефони у школах

  • Понад 40 країн світу заборонили використання мобільних телефонів у школі на законодавчому рівні.

  • Ще у двох десятках країн діють регіональні обмеження.

  • Окремі країни планують ухвалити або ухвалюють таке рішення. Мовиться про Польщу, Латвію, Англію, Швецію, Чехію.