"Займаються своїми справами": скільки учнів в Україні мають постійний доступ до навчання
Постійний доступ до освітнього процесу під час війни в Україні цього року мають 80% учнів. Це на 11% більше, якщо порівнювати з минулим навчальним роком.
Такі дані містить дослідження, презентоване Державною службою якості освіти. Так, найбільше зросла частка школярів, які навчаються очно.
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Чи мають учні в Україні постійний доступ до навчання
Частка школярів, які відвідують школи, збільшилася з 15% у 2022/23 навчальному році до 53% у цьому навчальному році. Майже наполовину зменшилась частка тих, хто вчиться у межах змішаного формату або дистанційно.
Результати дослідження також свідчать про те, що у містах учні мають більше доступу до освітнього процесу, ніж у селах.
А причиною освітніх втрат є:
- повітряні тривоги;
- бойові дії;
- відсутність доступу до швидкого інтернету;
- необлаштовані укриття.
71% опитаних учнів заявили, що в укриттях відсутні умови для проведення уроків. І додали, що під час тривог кожен займається своїми справами.
Понад половина опитаних директорів шкіл теж зазначили, що заклади освіти не мають умов для проведення уроків в укриттях.
- Раніше ми також інформували про те, що успішність учнів 5 – 9 класів в Україні й надалі знижується, якщо порівняти з минулим навчальним роком. Це підтверджують учителі міських шкіл. Деталі читайте за посиланням.