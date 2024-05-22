"Займаються своїми справами": скільки учнів в Україні мають постійний доступ до навчання

Постійний доступ до освітнього процесу під час війни в Україні цього року мають 80% учнів. Це на 11% більше, якщо порівнювати з минулим навчальним роком.

Такі дані містить дослідження, презентоване Державною службою якості освіти. Так, найбільше зросла частка школярів, які навчаються очно.

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Чи мають учні в Україні постійний доступ до навчання

Частка школярів, які відвідують школи, збільшилася з 15% у 2022/23 навчальному році до 53% у цьому навчальному році. Майже наполовину зменшилась частка тих, хто вчиться у межах змішаного формату або дистанційно.

Результати дослідження також свідчать про те, що у містах учні мають більше доступу до освітнього процесу, ніж у селах.

А причиною освітніх втрат є:

повітряні тривоги;

бойові дії;

відсутність доступу до швидкого інтернету;

необлаштовані укриття.

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71% опитаних учнів заявили, що в укриттях відсутні умови для проведення уроків. І додали, що під час тривог кожен займається своїми справами.

Понад половина опитаних директорів шкіл теж зазначили, що заклади освіти не мають умов для проведення уроків в укриттях.