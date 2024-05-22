Такі дані містить дослідження, презентоване Державною службою якості освіти. Так, найбільше зросла частка школярів, які навчаються очно.

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Чи мають учні в Україні постійний доступ до навчання

Частка школярів, які відвідують школи, збільшилася з 15% у 2022/23 навчальному році до 53% у цьому навчальному році. Майже наполовину зменшилась частка тих, хто вчиться у межах змішаного формату або дистанційно.

Результати дослідження також свідчать про те, що у містах учні мають більше доступу до освітнього процесу, ніж у селах.

А причиною освітніх втрат є:

  • повітряні тривоги;
  • бойові дії;
  • відсутність доступу до швидкого інтернету;
  • необлаштовані укриття.

71% опитаних учнів заявили, що в укриттях відсутні умови для проведення уроків. І додали, що під час тривог кожен займається своїми справами.

Понад половина опитаних директорів шкіл теж зазначили, що заклади освіти не мають умов для проведення уроків в укриттях.

  • Раніше ми також інформували про те, що успішність учнів 5 – 9 класів в Україні й надалі знижується, якщо порівняти з минулим навчальним роком. Це підтверджують учителі міських шкіл. Деталі читайте за посиланням.