Такие данные содержит исследование, представленное Государственной службой качества образования. Так, больше всего выросла доля школьников, которые учатся очно.
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Имеют ли ученики в Украине постоянный доступ к обучению
Доля школьников, которые посещают школы, увеличилась с 15% в 2022/23 учебном году до 53% в этом учебном году. Почти наполовину уменьшилась доля тех, кто учится в пределах смешанного формата или дистанционно.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что в городах ученики имеют больше доступа к образовательному процессу, чем в селах.
А причиной образовательных потерь являются:
- воздушные тревоги;
- боевые действия;
- отсутствие доступа к быстрому интернету;
- необустроенные укрытия.
71% опрошенных учеников заявили, что в укрытиях отсутствуют условия для проведения уроков. И добавили, что во время тревог каждый занимается своими делами.
Более половины опрошенных директоров школ тоже отметили, что учебные заведения не имеют условий для проведения уроков в укрытиях.
- Ранее мы также информировали о том, что упеваемость учеников 5 – 9 классов в Украине и в дальнейшем снижается, если сравнить с прошлым учебным годом. Это подтверждают учителя городских школ. Детали читайте по ссылке.