Такие данные содержит исследование, представленное Государственной службой качества образования. Так, больше всего выросла доля школьников, которые учатся очно.

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Имеют ли ученики в Украине постоянный доступ к обучению

Доля школьников, которые посещают школы, увеличилась с 15% в 2022/23 учебном году до 53% в этом учебном году. Почти наполовину уменьшилась доля тех, кто учится в пределах смешанного формата или дистанционно.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что в городах ученики имеют больше доступа к образовательному процессу, чем в селах.

А причиной образовательных потерь являются:

воздушные тревоги;

боевые действия;

отсутствие доступа к быстрому интернету;

необустроенные укрытия.

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71% опрошенных учеников заявили, что в укрытиях отсутствуют условия для проведения уроков. И добавили, что во время тревог каждый занимается своими делами.

Более половины опрошенных директоров школ тоже отметили, что учебные заведения не имеют условий для проведения уроков в укрытиях.