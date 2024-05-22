Такие данные содержит исследование, представленное Государственной службой качества образования. Так, больше всего выросла доля школьников, которые учатся очно.

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Имеют ли ученики в Украине постоянный доступ к обучению

Доля школьников, которые посещают школы, увеличилась с 15% в 2022/23 учебном году до 53% в этом учебном году. Почти наполовину уменьшилась доля тех, кто учится в пределах смешанного формата или дистанционно.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что в городах ученики имеют больше доступа к образовательному процессу, чем в селах.

А причиной образовательных потерь являются:

  • воздушные тревоги;
  • боевые действия;
  • отсутствие доступа к быстрому интернету;
  • необустроенные укрытия.

71% опрошенных учеников заявили, что в укрытиях отсутствуют условия для проведения уроков. И добавили, что во время тревог каждый занимается своими делами.

Более половины опрошенных директоров школ тоже отметили, что учебные заведения не имеют условий для проведения уроков в укрытиях.

  • Ранее мы также информировали о том, что упеваемость учеников 5 – 9 классов в Украине и в дальнейшем снижается, если сравнить с прошлым учебным годом. Это подтверждают учителя городских школ. Детали читайте по ссылке.