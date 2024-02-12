Скільки українських учнів хочуть переїхати за кордон

Чверть українських учнів хотіли б виїхати за кордон. У багатьох з них – песимістичні погляди на майбутнє.

Про це заявила ексміністерка освіти та науки України Ганна Новосад. Вона при цьому поділилася результатами дослідження, проведеного в українських школах, під назвою "Війна та освіта. 2 роки повномасштабного вторгнення".

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Скільки учнів хочуть виїхати за кордон

Згідно з результатами, 24% опитаних учнів мають песимістичні погляди на майбутнє, 26% учнів скоріше б хотіли переїхати за кордон (30% з них – діти з міст).

Також Новосад повідомила, що 61% опитаних вчителів каже, що діти не зосереджені на навчанні. Вони також акцентують на таких проблемах, які впливають на навчальний процес, як повітряні тривоги та нестача якісної техніки.

Натомість лише для 10% учнів нестача якісної техніки для навчання є проблемою. Дітей більше турбує те, що окремі предмети їм важче вчити, а також те, що предметів забагато. При цьому щонайменше втричі більше дітей мають тривожний стан, ніж вважають їхні батьки й педагоги.

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Новосад також додала, що головне зараз – не просто відновити школи, а дати можливість дітям займатися з вчителями додатково.

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