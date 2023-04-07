"Навчання в очному режимі": в Україні ухвалили Концепцію закладів освіти
Джерело:МОН
7 квітня Кабмін ухвалив Концепцію безпеки закладів освіти. Вона передбачає створення безпечного середовища у навчальних закладах та організацію в них рівних і належних умов навчання та викладання.
Реалізація цієї Концепції дозволить закладам освіти організувати навчання в очному режимі. Також сприятиме забезпеченню комфортного перебування у сховищах під час тривог.
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В Україні ухвалили Концепцію закладів освіти
За словами очільника Міносвіти Оксена Лісового, через воєнний стан освітній процес залежить від безпекової ситуації та відбувається офлайн, онлайн або у змішаній формі.
Освітяни й надалі гідно тримають свій фронт, за що я надзвичайно вдячний. Попереду кропітка робота з відновлення емоційного стану вчителів та учнів, а також налагодження освітнього процесу. Але найголовніше, щоб навчання було безпечним, щоб кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу,
– наголосив міністр.
Також реалізації Концепції передбачає створення безпечних умов, які сприятимуть емоційному добробуту учнів та педагогів. Особливу увагу приділятимуть заходам, спрямованим на запобігання проявам фізичного та психологічного насильства. Також – дотримання прав і безпеки.
Важливо Глава МОН Лісовий назвав найбільшу проблему української освіти
Оксен Лісовий назвав пріоритети роботи МОН
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий озвучив пріоритети роботи команди свого міністерства.
- Це, зокрема, створення сталої взаємодії з міжнародною коаліцією донорів і партнерів.
- Також пріоритетами стане безпека навчання в Україні, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти.
- А також – аналіз і продовження реформ загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти.