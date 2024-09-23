Прогнози були інші: скільки українських учнів розпочали навчання у школах Польщі з вересня

У новому навчальному році до польських шкіл долучилося близько 40 тисяч нових учнів-біженців з України. Міністерство освіти Польщі прогнозувало, що цифра буде удвічі більша.

Однак, як зазначив один із чиновників, дані ще оновлюють. Зауважимо, що польська влада заявила про запровадження обов'язкового відвідування місцевих шкіл українськими учнями.

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Скільки учнів з України долучилися до польських шкіл

У міністерстві освіти Польщі сподівалися, що новий навчальний рік за партами місцевих шкіл розпочне 80 тисяч учнів-біженців з України.

Наразі ми можемо говорити про близько 40 тисяч учнів з України. Це число, звісно, стосується всіх 16 воєводств, але на кожне з них випадає невелика кількість учнів,

– заявив речник міністерства освіти Польщі Пьотр Острембський.

За його словами, місцеві школи не мають проблем із прийняттям учнів з України на навчання.

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Чому прогнози польського міністерства не стали реальністю

Експерт з питань освіти Центру громадянської освіти Єнджей Вітковський називає дві версії, чому очікування польського міністерства щодо цифри учнів з України не стали реальністю.

Або дітей з України у Польщі значно менше, ніж ми думаємо, або частина тих дітей, котрі в Польщі, попри шкільний обов'язок, який розповсюджується на них з 1 вересня, надалі не долучилися до польської освітньої системи,

– заявив він.

Видання Oko.Press натомість повідомляло, що частина батьків з України стикнулася з труднощами щодо запису дітей до польських шкіл. Вони кажуть про непорозуміння в школах: нема місця або дітям пропонували долучитися до класу, який на два роки молодший ніж той, до якого повинна піти дитина.

Цікаво! Станом на 1 липня 2024 року, за даними Міністерства національної освіти Польщі, у польських початкових та середніх школах навчалося 147 755 учнів-біженців з України. Ще 30 610 дітей відвідували дитячі садки та пункти дошкільної підготовки.