Однако, как отметил один из чиновников, данные еще обновляют. Заметим, что польские власти заявили о введении обязательного посещения местных школ украинскими учениками.

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Сколько учеников из Украины присоединились к польским школам

В министерстве образования Польши надеялись, что новый учебный год за партами местных школ начнет 80 тысяч учеников-беженцев из Украины.

Сейчас мы можем говорить об около 40 тысячах учеников из Украины. Это число, конечно, касается всех 16 воеводств, но на каждое из них выпадает небольшое количество учеников,

– заявил представитель министерства образования Польши Петр Острембский.

По его словам, местные школы не имеют проблем с принятием учеников из Украины на обучение.

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Почему прогнозы польского министерства не стали реальностью

Эксперт по вопросам образования Центра гражданского образования Енджей Витковский называет две версии, почему ожидания польского министерства по цифре учеников из Украины не стали реальностью.

Или детей из Украины в Польше значительно меньше, чем мы думаем, или часть тех детей, которые в Польше, несмотря на школьную обязанность, который распространяется на них с 1 сентября, в дальнейшем не присоединились к польской образовательной системе,

– заявил он.

Издание Oko.Press вместо этого сообщало, что часть родителей из Украины столкнулась с трудностями при записи детей в польские школы. Они говорят о недоразумениях в школах: нет места или детям предлагали присоединиться к классу, который на два года моложе чем тот, в который должен пойти ребенок.

Интересно! По состоянию на 1 июля 2024 года, по данным Министерства национального образования Польши, в польских начальных и средних школах училось 147 755 учеников-беженцев из Украины. Еще 30 610 детей посещали детские сады и пункты дошкольной подготовки.