Однак, як зазначив один із чиновників, дані ще оновлюють. Зауважимо, що польська влада заявила про запровадження обов'язкового відвідування місцевих шкіл українськими учнями.

До теми Коли розпочинається навчальний рік 2024 – 2025 у школах Польщі

Скільки учнів з України долучилися до польських шкіл

У міністерстві освіти Польщі сподівалися, що новий навчальний рік за партами місцевих шкіл розпочне 80 тисяч учнів-біженців з України.

Наразі ми можемо говорити про близько 40 тисяч учнів з України. Це число, звісно, стосується всіх 16 воєводств, але на кожне з них випадає невелика кількість учнів,

– заявив речник міністерства освіти Польщі Пьотр Острембський.

За його словами, місцеві школи не мають проблем із прийняттям учнів з України на навчання.

Читайте Є зміни й вибір: як можуть навчатися учні, які за кордоном, в українських школах

Чому прогнози польського міністерства не стали реальністю

Експерт з питань освіти Центру громадянської освіти Єнджей Вітковський називає дві версії, чому очікування польського міністерства щодо цифри учнів з України не стали реальністю.

Або дітей з України у Польщі значно менше, ніж ми думаємо, або частина тих дітей, котрі в Польщі, попри шкільний обов'язок, який розповсюджується на них з 1 вересня, надалі не долучилися до польської освітньої системи,

– заявив він.

Видання Oko.Press натомість повідомляло, що частина батьків з України стикнулася з труднощами щодо запису дітей до польських шкіл. Вони кажуть про непорозуміння в школах: нема місця або дітям пропонували долучитися до класу, який на два роки молодший ніж той, до якого повинна піти дитина.

Цікаво! Станом на 1 липня 2024 року, за даними Міністерства національної освіти Польщі, у польських початкових та середніх школах навчалося 147 755 учнів-біженців з України. Ще 30 610 дітей відвідували дитячі садки та пункти дошкільної підготовки.