Освіта рідною мовою і цікаві заходи для дітей: в Японії запрацював Український Освітній Хаб

У Японії відкрили Український Освітній Хаб. У цьому освітньому просторі українські діти зможуть надолужувати освітні втрати й продовжувати здобувати освіту за рідною програмою у школах-партнерах.

Такі хаби вже успішно працюють у країнах Європейського Союзу. Створення Мережі Українських Освітніх Хабів ініціювало Міносвіти України. У відомстві наголошують: стратегічне завдання – зберегти людський капітал нашої держави. Мережа має на меті підтримувати українців, які виїхали за кордон, зберігати їхні звʼязки з рідною країною та допомагати адаптуватися на новому місці, зазначає Освіта 24.

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У Японії відкрили Український Освітній Хаб

У Японії відкрили двадцять третій хаб із Мережі Українських Освітніх Хабів. Вони працюють з початку війни як в Україні, так і в інших країнах світу. Організатори – МОН, Український інститут розвитку освіти та Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

Завдяки роботі хабів українські діти мають можливість надолужувати освітні втрати й продовжувати здобувати освіту за українською державною програмою в школах-партнерах. На базі хабів жінки мають змогу опанувати компетентності, які потрібні на ринку праці, щоб фінансово забезпечувати себе та своїх дітей,

– зазначив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський наголосив, що на сьогодні дуже важливою є підтримка і розвиток освітніх програм – не лише для української громади Японії, але також для евакуйованих українців, які змушені були покинути свої домівки внаслідок російської агресії.

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Чим унікальний та корисний Освітній Хаб

У межах Українського Освітнього Хабу в Японії постійно відбуватимуться тренінги, майстер-класи, вебінари та інші корисні й цікаві заходи для понад 2 000 українців, які вимушено переїхали до Японії після початку війни. Заходи відбуватимуться як в онлайн-, так і в офлайн-форматі.

Ми продовжуємо системно йти до нашої мети – відкривати Українські Освітні Хаби (Цифрові Освітні Центри – DLC) в усіх країнах, де наразі масово перебувають українські діти. Вже у цьому році плануємо розширити присутність Мережі ще на двох континентах та відкрити хаби у США та Австралії,

– розповіла координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Український Освітній Хаб у Японії, до слова, відкрили у партнерстві з найбільшою українською громадською організацією у Японії – Асоціацією японсько-української дружби НПО "Краяни".

Голова Ради директорів НПО "Краяни" Наталія Ковальова зазначила, що їхня організація 14 років тому створила українську школу "Джерельце" у Токіо. Тут українські діти мають можливість вивчати українську мову, традиції та культуру, спілкуватися рідною мовою, зберігати свою ідентичність.

Сподіваємось, що Український Освітній Хаб допоможе нам залучити до навчання ще більше українців з усієї Японії, допомогти їм справлятись з тими викликами та проблемами, які постали перед ними. Ми раді, що Міністерство освіти і науки України ініціювало створення Мережі Українських Освітніх Хабів, та маємо надію на плідну співпрацю з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти,

– наголосила вона.

Для українців безкоштовно вже доступні 24/7 інноваційні навчальні програми з вивчення української та англійської мов, надолуження освітніх втрат за допомогою Штучного Інтелекту, найзатребуваніших навичок ХХІ століття, профорієнтації, сприяння працевлаштуванню та розвитку власного бізнесу, а також психосоціальної підтримки.