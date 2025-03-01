Вивчення української мови як іноземної можуть запровадити у закордонних школах

Міністерство освіти і науки України веде переговори з країнами-партнерами щодо запровадження української мови як іноземної у закордонних школах. Це дасть змогу українським дітям, які перебувають за межами нашої країни, не вивчати російську.

Цей крок також важливий для популяризації української мови серед іноземців. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду, інформує 24 Канал з посиланням на УНН.

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Чи вивчатимуть українську мову у школах за кордоном

Міністр розповів, що діти перебувають у ситуації, коли вимушені вчити місцеву мову як іноземці, іноземну мову, яку вивчають у тій країні (здебільшого англійська чи інша мова європейських країн) і другу іноземну мову.

І тоді вони для того, щоб розвантажитися і не вивчати одночасно три мови, вибирають російську. Це дійсно критична ситуація,

– зазначив Лісовий.

І додав, що міністерство наразі веде переговори з країнами-партнерами щодо української мови як іноземної.

Це необхідно робити і це має перспективу. Ми маємо схвальну позицію з боку міністерства освіти багатьох країн, з якими ми працюємо на цю тему. Вона передбачає вивчення української мови іноземцями, тобто вона починається з азів. Але з точки зору розвантаження наших дітей – це раціонально,

– зауважив Лісовий.

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Як вчаться українські діти за кордоном