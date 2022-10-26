У Польщі перевірятимуть усіх школярів з України: у чому причина

Всі інші діти продовжують вчитися дистанційно в українських школах. Натомість польські школи отримають більше грошей на забезпечення учнів з України підручниками та навчальними матеріалами.

Важливо Скільки дітей-біженців з України навчається у школах Польщі та дистанційно – в українських

Так, у Польщі перевірять школярів з України, які від початку повномасштабної війни приїхали до країни. Влада хоче з'ясувати, чи здобувають вони освіту у місцевих школах. Відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України уже підготувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Перевірятимуть учнів завдяки PESEL. З нього до бази даних інформаційної системи освіти надходитиме інформація про школярів, які приїхали до Польщі з України.

Що таке PESEL Це цифровий символ. Його призначають фізичній особі, аби ідентифікувати її. PESEL налічує 11 цифр та містить інформацію про дату народження людини, її стать, порядковий номер та контрольний номер. Джерело: grupaspectrum.eu

Перевіркою керуватимуть директори шкіл та органи місцевого самоврядування. Таким чином влада Польщі стежитиме за виконанням обов'язку школярів відвідувати школу. При цьому посадовці уточнюють, що ця перевірка є більш вимогливою для директора початкової школи або гміни.

Зміни також передбачають додаткове фінансування польських шкіл для забезпечення учнів з України підручниками та навчальними матеріалами. У разі ухвалення вони набудуть чинності 1 квітня 2023 року.