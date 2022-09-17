Скільки українських дітей пішли вчитися у школи Польщі, Чехії та Німеччини, Франції

Через початок повномасштабної агресії росії проти нашої держави багато українських школярів разом із батьками виїхали за кордон. При цьому продовжили навчання у місцевих школах.

Одними з найпопулярніших країн, в які приїхали українці, стали Польща, Чехія та Німеччина. Їхні школи після 24 лютого поповнили сотні тисяч школярів з України.

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Найбільше дітей – у школах Польщі

Цього навчального року поріг польських шкіл переступили 185 тисяч українських дітей. При цьому таких школярів у кінці червня було на 7 тисяч більше, інформує rmf24.pl.

Що цікаво, на сьогодні у Польщі мешкає близько 700 – 800 тисяч українських школярів. Більшість із них вчиться дистанційно у школах нашої держави.

Скільки наших школярів у Німеччині

У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей, інформує видання Spiegel. При цьому ця цифра продовжує зростати, пише видання Spiegel. Лише за останній тиждень у німецькі школи прийшло ще близько 6,5 тисячі дітей з України. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища.

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Українські діти у школах Чехії

У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців. При цьому чеська влада очікувала, що наших старшокласників буде більше, повідомляють novinky.cz. Проте більшість із них, за словами чеських чиновників, хочуть закінчити навчання в українській школі й здобувають освіту дистанційно. Важливу роль відіграє і мовна проблема.

Скільких українських учнів сіли за парти у Франції

У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів. Вони приїхали у країну через війну, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсенн.

Кількість українських школярів у школах ЄС

За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей пішли у школи країн ЄС.

Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії. Утім, точної статистки щодо усіх школярів за кордоном немає, пише "Освіторія".

Скільки українських вчителів досі за кордоном

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, за кордоном досі перебуває близько 17,5 тисячі українських вчителів. Вони можуть викладати в українських школах дистанційно.

Якими є переваги у дистанційної освіти – дивіться у відео: