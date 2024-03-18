Чому діти в Нідерландах – одні з найщасливіших у світі: секрети батьків

Діти у Нідерландах – одні з найщасливіших у світі, свідчать результати дослідження. Батьки мають високі амбіції щодо виховання та сприймають щастя як спосіб досягнення успіху, шлях до самосвідомості, внутрішньої мотивації тощо.

Про це розповіла письменниця Ріна Мей Акоста. Вона також озвучила 6 секретів, яких дотримуються нідерландські батьки для виховання найщасливіших дітей у світі.

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Як батьки у Нідерландах виховують своїх дітей щасливими

Письменниця розповіла: нідерландські діти, як і їхні батьки, багато сплять. Це дає змогу мешканцям цієї країни бути доволі спокійними. Батьки вважають, що запорука відпочинку дорослих – у гарному відпочинку малюків.

Також діти проводять багато часу з обома батьками. А найкоротший робочий тиждень у світі у Нідерландах цьому сприяє, адже батьки ходять на роботу лише 4 дні на тиждень.

Освіта у країні

Освіту у Нідерландах розглядають як шлях до добробуту та особистого розвитку дитини. У країні є два види кваліфікацій вищої освіти:

науково орієнтовані ступені в університетах;

професійно орієнтовані в коледжах.

Дітям не потрібні якісь конкретні оцінки, щоб вступити на більшість програм. Їм необхідно лише скласти іспити для закінчення середньої школи.

Батьки також заохочують дітей висловлювати власні думки. Виховання у Нідерландах засноване на переговорах. Батьки при цьому пояснюють дітям правила, яких треба дотримуватися.

Традиції у країні

У цій країні нерідко діти отримують на сніданок шоколадні пластівці. Цей ритуал має символічне значення, адже за столом обов'язково збирається вся родина. Тут з повагою ставляться до традиції Це впливає на успішність у школі, зменшує проблеми із поведінкою, зміцнює сімейні зв'язки і сприяє розвитку здорової особистості.

Також батьки прищеплюють дітям звичку їздити на велосипеді. Це досвід формування характеру. Вони мають виконувати цей своєрідний ритуал у будь-яку погоду, оскільки це вчить їх мужності.