Об этом рассказала писательница Рина Мэй Акоста. Она также озвучила 6 секретов, которых придерживаются нидерландские родители для воспитания самых счастливых детей в мире.

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Писательница рассказала: нидерландские дети, как и их родители, много спят. Это позволяет жителям этой страны быть довольно спокойными. Родители считают, что залог отдыха взрослых – в хорошем отдыхе малышей.

Также дети проводят много времени с обоими родителями. А самая короткая рабочая неделя в мире в Нидерландах этому способствует, ведь родители ходят на работу только 4 дня в неделю.

Образование в стране

Образование в Нидерландах рассматривают как путь к благосостоянию и личному развитию ребенка. В стране есть два вида квалификаций высшего образования:

научно ориентированные степени в университетах;

профессионально ориентированные в колледжах.

Детям не нужны какие-то конкретные оценки, чтобы поступить на большинство программ. Им необходимо лишь сдать экзамены для окончания средней школы.

Родители также поощряют детей выражать собственные мысли. Воспитание в Нидерландах основано на переговорах. Родители при этом объясняют детям правила, которых надо придерживаться.

Традиции в стране

В этой стране нередко дети получают на завтрак шоколадные хлопья. Этот ритуал имеет символическое значение, ведь за столом обязательно собирается вся семья. Здесь с уважением относятся к традиции. Это влияет на успеваемость в школе, уменьшает проблемы с поведением, укрепляет семейные связи и способствует развитию здоровой личности.

Также родители прививают детям привычку ездить на велосипеде. Это опыт формирования характера. Они должны выполнять этот своеобразный ритуал в любую погоду, поскольку это учит их мужеству.