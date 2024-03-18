Об этом рассказала писательница Рина Мэй Акоста. Она также озвучила 6 секретов, которых придерживаются нидерландские родители для воспитания самых счастливых детей в мире.

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Как родители в Нидерландах воспитывают своих детей счастливыми