Про це розповіла письменниця Ріна Мей Акоста. Вона також озвучила 6 секретів, яких дотримуються нідерландські батьки для виховання найщасливіших дітей у світі.

Дивіться також У Німеччині безперервно зростає кількість студентів

Як батьки у Нідерландах виховують своїх дітей щасливими