Про це розповіла письменниця Ріна Мей Акоста. Вона також озвучила 6 секретів, яких дотримуються нідерландські батьки для виховання найщасливіших дітей у світі.

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Письменниця розповіла: нідерландські діти, як і їхні батьки, багато сплять. Це дає змогу мешканцям цієї країни бути доволі спокійними. Батьки вважають, що запорука відпочинку дорослих – у гарному відпочинку малюків.

Також діти проводять багато часу з обома батьками. А найкоротший робочий тиждень у світі у Нідерландах цьому сприяє, адже батьки ходять на роботу лише 4 дні на тиждень.

Освіта у країні

Освіту у Нідерландах розглядають як шлях до добробуту та особистого розвитку дитини. У країні є два види кваліфікацій вищої освіти:

науково орієнтовані ступені в університетах;

професійно орієнтовані в коледжах.

Дітям не потрібні якісь конкретні оцінки, щоб вступити на більшість програм. Їм необхідно лише скласти іспити для закінчення середньої школи.

Батьки також заохочують дітей висловлювати власні думки. Виховання у Нідерландах засноване на переговорах. Батьки при цьому пояснюють дітям правила, яких треба дотримуватися.

Традиції у країні

У цій країні нерідко діти отримують на сніданок шоколадні пластівці. Цей ритуал має символічне значення, адже за столом обов'язково збирається вся родина. Тут з повагою ставляться до традиції Це впливає на успішність у школі, зменшує проблеми із поведінкою, зміцнює сімейні зв'язки і сприяє розвитку здорової особистості.

Також батьки прищеплюють дітям звичку їздити на велосипеді. Це досвід формування характеру. Вони мають виконувати цей своєрідний ритуал у будь-яку погоду, оскільки це вчить їх мужності.