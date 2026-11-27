На Закарпатті понад 17 тисяч дітей здобувають освіту в 91 школі з угорською мовою навчання. Ще понад 3 тисячі дітей ходять у 122 садочки.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у телеграмі.

Що відомо про освіту на Закарпатті?

Міністр нагадав, що з 13 жовтня діє закон, який гарантує освітні права національних меншин, зокрема й угорців.

Міністерство працює над його впровадженням разом з угорською громадою. До відновленої двосторонньої робочої групи з питань освіти ввійдуть угорські організації Закарпаття, засновники шкіл і експерти. Їхній досвід і погляд для нас важливі,

– заявив Бутенко.

І додав, що з угорськими партнерами розвивають співпрацю в освіті й науці. Зокрема завершують підготовку меморандуму про співпрацю в межах програми Stipendium Hungaricum на 2026–2028 роки.

Він відкриє нові можливості для академічної мобільності. Готуємо нову програму співпраці щодо спільних досліджень, конкурсів наукових проєктів та обмінів дослідниками,

– уточнив посадовець.

Що заявив угорський прем'єр на Закарпатті?