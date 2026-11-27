Скільки дітей зараз вчаться у закладах освіти з угорською мовою навчання на Закарпатті
На Закарпатті понад 17 тисяч дітей здобувають освіту в 91 школі з угорською мовою навчання. Ще понад 3 тисячі дітей ходять у 122 садочки.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у телеграмі.
Що відомо про освіту на Закарпатті?
Міністр нагадав, що з 13 жовтня діє закон, який гарантує освітні права національних меншин, зокрема й угорців.
Міністерство працює над його впровадженням разом з угорською громадою. До відновленої двосторонньої робочої групи з питань освіти ввійдуть угорські організації Закарпаття, засновники шкіл і експерти. Їхній досвід і погляд для нас важливі,
– заявив Бутенко.
І додав, що з угорськими партнерами розвивають співпрацю в освіті й науці. Зокрема завершують підготовку меморандуму про співпрацю в межах програми Stipendium Hungaricum на 2026–2028 роки.
Він відкриє нові можливості для академічної мобільності. Готуємо нову програму співпраці щодо спільних досліджень, конкурсів наукових проєктів та обмінів дослідниками,
– уточнив посадовець.
Що заявив угорський прем'єр на Закарпатті?
- Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна зобов’язалася відновити права угорської громади Закарпаття у сфері освіти. За його словами, сторони домовилися прискорити виконання домовленостей.
- Мадяр також заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань. Вони стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.
За його словами, наша держава відповідно зобов’язалася пришвидшитись і впровадити ці права до кінця червня 2027 року. Наразі дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.
Нагадаємо, що у жовтні Верховна Рада схвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин.