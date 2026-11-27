Adv

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у телеграмі.

Що відомо про освіту на Закарпатті?

Міністр нагадав, що з 13 жовтня діє закон, який гарантує освітні права національних меншин, зокрема й угорців.

Міністерство працює над його впровадженням разом з угорською громадою. До відновленої двосторонньої робочої групи з питань освіти ввійдуть угорські організації Закарпаття, засновники шкіл і експерти. Їхній досвід і погляд для нас важливі– заявив Бутенко.

І додав, що з угорськими партнерами розвивають співпрацю в освіті й науці. Зокрема завершують підготовку меморандуму про співпрацю в межах програми Stipendium Hungaricum на 2026–2028 роки.

Він відкриє нові можливості для академічної мобільності. Готуємо нову програму співпраці щодо спільних досліджень, конкурсів наукових проєктів та обмінів дослідниками– уточнив посадовець.

Що заявив угорський прем'єр на Закарпатті?