Навчання на Закарпатті / Depositphotos
На Закарпатті понад 17 тисяч дітей здобувають освіту в 91 школі з угорською мовою навчання. Ще понад 3 тисячі дітей ходять у 122 садочки.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у телеграмі.
Що відомо про освіту на Закарпатті?
Міністр нагадав, що з 13 жовтня діє закон, який гарантує освітні права національних меншин, зокрема й угорців.
Міністерство працює над його впровадженням разом з угорською громадою. До відновленої двосторонньої робочої групи з питань освіти ввійдуть угорські організації Закарпаття, засновники шкіл і експерти. Їхній досвід і погляд для нас важливі
І додав, що з угорськими партнерами розвивають співпрацю в освіті й науці. Зокрема завершують підготовку меморандуму про співпрацю в межах програми Stipendium Hungaricum на 2026–2028 роки.
Він відкриє нові можливості для академічної мобільності. Готуємо нову програму співпраці щодо спільних досліджень, конкурсів наукових проєктів та обмінів дослідниками
Що заявив угорський прем'єр на Закарпатті?
- Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна зобов’язалася відновити права угорської громади Закарпаття у сфері освіти. За його словами, сторони домовилися прискорити виконання домовленостей.
- Мадяр також заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань. Вони стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.
За його словами, наша держава відповідно зобов’язалася пришвидшитись і впровадити ці права до кінця червня 2027 року. Наразі дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.
Нагадаємо, що у жовтні Верховна Рада схвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин.
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