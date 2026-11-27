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Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в Telegram.

Что известно об образовании в Закарпатье?

Министр напомнил, что с 13 октября действует закон, гарантирующий права национальных меньшинств на образование, в том числе венгров.

Министерство работает над его внедрением совместно с венгерской общиной. В состав возобновившей работу двусторонней рабочей группы по вопросам образования войдут венгерские организации Закарпатья, учредители школ и эксперты. Их опыт и мнение важны для нас– заявил Бутенко.

И добавил, что с венгерскими партнерами развивают сотрудничество в сфере образования и науки. В частности, завершают подготовку меморандума о сотрудничестве в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2026–2028 годы.

Он откроет новые возможности для академической мобильности. Готовим новую программу сотрудничества по совместным исследованиям, конкурсам научных проектов и обмену исследователями– уточнил чиновник.

Что заявил венгерский премьер в Закарпатье?