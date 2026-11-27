Обучение в Закарпатье / Depositphotos
В Закарпатье более 17 тысяч детей получают образование в 91 школе с венгерским языком обучения. Еще более 3 тысяч детей посещают 122 детских сада.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в Telegram.
Что известно об образовании в Закарпатье?
Министр напомнил, что с 13 октября действует закон, гарантирующий права национальных меньшинств на образование, в том числе венгров.
Министерство работает над его внедрением совместно с венгерской общиной. В состав возобновившей работу двусторонней рабочей группы по вопросам образования войдут венгерские организации Закарпатья, учредители школ и эксперты. Их опыт и мнение важны для нас
И добавил, что с венгерскими партнерами развивают сотрудничество в сфере образования и науки. В частности, завершают подготовку меморандума о сотрудничестве в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2026–2028 годы.
Он откроет новые возможности для академической мобильности. Готовим новую программу сотрудничества по совместным исследованиям, конкурсам научных проектов и обмену исследователями
Что заявил венгерский премьер в Закарпатье?
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина обязалась восстановить права венгерской общины Закарпатья в сфере образования. По его словам, стороны договорились ускорить выполнение договоренностей.
Мадьяр также заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам. Они касаются языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.
По его словам, наше государство соответственно обязалось ускорить процесс и обеспечить реализацию этих прав до конца июня 2027 года. В настоящее время "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины определяет срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.
Напомним, что в октябре Верховная Рада одобрила закон об обеспечении прав на образование коренных народов Украины и национальных меньшинств.
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