Учнів 4 – 5 класів перевірять на знання двох ключових предметів

Про освітні втрати в Україні говорять багато, це стосується і молодших школярів, які навчаються у нелегкий час. Щоб учителям краще зрозуміти ситуацію з навчанням УЦОЯО радить провести тестування.

Щоб визначити рівень освітніх втрат у молодших школярів, вчителям початкових класів запропонували інструмент оцінювання успішності школярів у читанні й математиці. Тести підготував Український центр оцінювання якості освіти, пише 24 Канал.

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Що мають визначити тести

Інструмент розробили на основі першого циклу загальнодержавного моніторингу якості початкової освіти. В УЦОЯО зазначили, що читання й математика – це дві ключові компетентності, які визначають навчальний поступ школярів протягом усього навчання в школі. Тести допоможуть педагогу визначити, на що учні, які закінчують початкову школу, спроможні у цих двох предметах.

За допомогою запропонованих УЦОЯО завдань вчителі зможуть не тільки оцінити знання школярів 4-х класів, але й визначити освітні втрати та відповідно до результатів аналізу змінювати навчальні плани. Інструментом також можуть користуватися учителі, які викладають математику або українську мову та літературу в 5-х класах.

Зазначається, що для проведення тестування з математики потрібен один урок, натомість для проведення тестування із читання потрібно відвести три уроки (бажано в різні дні).

Інструмент УЦОЯО із завданнями з математики та завдання з читання, а також інструкції для перевірки (кодування) відповідей учнів є у вільному доступі для педагогів.

Зауважимо, що ЗЗМЯПО – це єдине загальнонаціональне дослідження якості початкової освіти, яке завдяки чіткій методології та якісним інструментам надає об’єктивні дані про стан сформованості ключових компетентностей учнівства: читацької, математичної та, віднедавна, природничо-наукової.

Раніше фахівці Українського центру також підготували методичні рекомендації для вчительства початкової школи з математики та читання. Звернення до цих матеріалів буде корисним після використання пропонованого інструменту.