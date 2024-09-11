Вручення золотих і срібних медалей у школах можуть скасувати
Джерело:Наталя Піпа
Освітній комітет Верховної Ради України рекомендував скасувати вручення у школах і виготовлення золотих та срібних медалей державного зразка. Так, зокрема, мають намір заощадити бюджетні кошти.
Нардеп та секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Наталія Піпа заявила, що протягом останніх років в Україні зросла кількість медалістів у школах. Натомість збільшився і рівень освітніх розривів та знизився рівень знань випускників шкіл за час ковіду і повномасштабної війни.
Цікаво Чи отримають золоті та срібні медалісти переваги при вступі до університетів
Освітній комітет ВРУ радить скасувати вручення медалей у школах
Піпа зазначила, що "цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах…".
Нардеп також зазначає, що такі зміни дадуть можливість зекономити у держбюджеті кошти, які передбачали на виготовлення цих медалей.
Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться, власними відзнаками,
– вважає народна обраниця.
Цікаво! Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку цього року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.
Горбачов також запитував українців: "Яке значення має медаль для учня, батьків, педагогів та закладів освіти? Це моральне заохочення для успішних українських випускників, чи все ж це спадок радянщини?". При цьому зазначив, що медалі не дають переваг при вступі до вишу.
Українці натомість висловили різні думки щодо цього. Одні вважають, що медалі є моральною компенсацією за досягнення на олімпіадах та конкурсах, інші вважають, що такі відзнаки учням не потрібні, адже головне – знання.
- Нагадаємо, Наталія Піпа раніше пообіцяла у вересні подати законопроєкт про підвищення відповідальності за створення україномовного середовища. Він має на меті змінити мовну ситуацію на краще у школах серед учнів та вчителів.