Освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла про важливі завдання, які реалізовуватиме

1 листопада Кабмін призначив нового очільника Офісу освітнього омбудсмена в Україні. Ним стала Надія Лещик, яка працювала у відомстві.

До цього вона обіймала посаду начальниці відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена. Освітня омбудсменка Надія Лещик ексклюзивно розповіла 24 Каналу про завдання та цілі, які разом з командою виконуватиме та досягатиме на своїй посаді.

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Які цілі у сфері освіти досягатиме Надія Лещик

Розвиток інституції освітнього омбудсмена

Розвиток інституції освітнього омбудсмена та її правозахисна діяльність мають бути гнучкими й адаптивними, залежно від викликів сьогодення, зауважила вона.

Як освітня омбудсменка планую виявляти проблемні питання у сфері освіти, які призводять до порушення прав або можуть призвести до їх порушення, та шукати шляхи їхнього розв'язання спільно з тими, хто долучений до сфери освіти,

– повідомила Лещик.

І додала, що для того, щоб це здійснювати ефективніше, робота Служби освітнього омбудсмена потребує нового бачення, розширення кількості та дієвості інструментів щодо захисту прав й удосконалення вже наявних інструментів.

Зміни до законодавства, які дозволять захищати учнів від булінгу

Також вона вважає, що необхідно продовжувати роботу та підтримувати напрацювання, започатковані протягом каденції першого освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

Для мене важливо далі просувати зміни до законодавства, які дозволять захищати учнів від булінгу, зокрема не допускати булерів працювати з дітьми, продовжити строк розгляду справ про булінг у судах до 1 року, захищати від булінгу студентів, адже зараз вони не захищені, та втілювати інші законодавчі ініціативи,

– каже очільниця Офісу.



Що каже освітня омбудсменка про захист учнів / Freepik

Налагодження комунікації

І додає, що буде продовжувати налагоджувати комунікацію та співпрацю зі здобувачами освіти, батьками, вихователями, вчителями, директорами закладів освіти, керівниками органів управління освітою, органами влади усіх рівнів, зокрема з Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України.

Цікаво! Уряд у серпні звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Рішення пов'язане із закінченням строку його трудового договору.

Які проблеми зараз має розв'язувати Служба освітнього омбудсмена

Лещик також розповіла, що наразі є проблеми, які обмежують спроможність Служби захищати права учасників освітнього процесу. Серед них складність у складанні протоколів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень через суд. Це ускладнює притягнення до відповідальності за порушення прав у сфері освіти. І відновлення справедливості є досить складним та довготривалим процесом.

Щоб це змінити, необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та надати освітньому омбудсмену право складати протоколи і притягати посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення прав та невиконання законних вимог освітнього омбудсмена,

– заявила Лещик.

Адже наразі освітній омбудсмен, за її словами, доволі суттєво обмежений у тому, як вплинути на ситуацію із порушенням прав в освіті: практично – лише переконувати посадових осіб усунути порушення, здійснювати медіацію, надавати рекомендації, направляти звернення до органів влади та правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення, вимагати проведення перевірок. Але ці інструменти не є достатніми для захисту прав. Треба працювати над цими змінами.