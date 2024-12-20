Чи зарахують учням оцінки, отримані в закордонній школі: пояснення Міносвіти

Батьків, які з дітьми перебувають за кордоном, турбує питання: чи зараховуватимуться оцінки учнів в Україні? Чим керуються школи.

У Міністерстві освіти й науки у відповідь на запит "Дзеркала тижня" пояснили як бути з оцінками з закордонних шкіл, пише 24 Канал.

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Що рекомендує Міносвіти робити з оцінками

Потреба у роз'ясненні від Міністерства освіти постала через скарги батьків, що їхнім дітям часто не зараховують оцінки, отримані у закордонній школі.

МОН відповіло, що школам лише рекомендували враховувати оцінки, але не зобов'язали цього робити. Школи не зобов'язані враховувати оцінки, отримані учнями за кордоном. Але визначені критерії, коли їх можна зарахувати, а коли – ні.

Оцінки можна перезараховувати, якщо збігаються навчальні предмети у навчальних планах української та закордонної школи. Наприклад, можна врахувати оцінки з математики, фізики, хімії, іноземної мови тощо.

А для врахування результатів навчання з музики, фізичної культури та інших предметів школи можуть навіть враховувати результати навчання, отримані в закладах позашкільної освіти – для цього потрібне рішення педагогічної ради.

У Міносвіти також пояснили, у яких випадках українські освітні заклади можуть відмовити учневі у зарахуванні його оцінок із закордонної школи.

У випадку, якщо роки навчання в Україні та за кордоном не збігаються.

Є практика, коли в Україні учень навчався у 7 класі, але за кордоном його зарахували у 6 клас – на рік назад, щоб мати змогу вивчити мову країни перебування і інтегруватися у середовище,

– йдеться в повідомленні.

Або ж зміст навчальної програми, навчальні теми з певного предмета відрізняються.

Розбіжності у графіках початку і завершення навчального року в Україні та за кордоном, оскільки в нашій країні семестр і навчальний рік завершуються швидше. У таких випадках річне оцінювання може бути проведено перед початком наступного навчального року з урахуванням результатів навчання в закордонній школі.

За кордоном поширеними є інтегровані курси, які містять опанування кількох навчальних предметів, однак в нашій країні така практика є рідкістю, тому педагогічні ради приймають рішення щодо того, з яких предметів перезараховуються оцінки.

Яке документальне підтвердження слід мати для зарахування оцінок

У Міністерстві також зазначили, які документи повинен надати учень в українську школу, щоб йому зарахували результати навчання за кордоном – табель з оцінками.

Якщо потрібно врахувати результати навчання школяра за семестр / за рік із тих предметів, які є в обох навчальних планах української та закордонної шкіл учневі достатньо надати табель (свідоцтво) з оцінками,

– вказали у міністерстві.

У разі повернення на Батьківщину, відповідно до наказу МОН No563 від 15.05.2023 року, подаючи довідку про зарахування до закладу освіти в Україні (якщо учень вибув чи не навчався в українській школі) потрібно, щоб довідка містила таку інформацію:

ім’я та прізвище;

дата та місце народження учня (учениці);

назва навчального закладу та період навчання учня в ньому;

клас навчання;

перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин, результати навчання (оцінки);

система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого та найнижчого балів;

дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти (за можливості).

Якщо ж школа відмовляється враховувати результати навчання у закордонній школі, і батьки незгодні з цим рішенням, у Міносвіти радять звернутися до відповідного органу управління освіти, обласного департаменту освіти і науки, або надіслати письмове звернення до МОН mon@mon.gov.ua.