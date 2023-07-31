У школах Львова можуть скасувати оцінювання творчості учнів
Джерело:ЛМР
У львівських школах можуть скасувати оцінювання з кількох предметів. Зокрема, з образотворчого мистецтва, трудового навчання та музики.
Таку рекомендацію надасть управління освіти міста радам шкіл. Вона має на меті дати можливість учням творчо ставитись до виконання завдань із вищевказаних предметів.
Дивіться також У Львові дітям заборонять смартфони у школі: коли нововведення вступить у дію
У школах Львова можуть скасувати оцінювання творчості учнів
Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк зауважив, що учні повинні розкривати свій творчий потенціал.
У нас є такі предмети як малювання, трудове навчання або музика, з яких досі є оцінювання. Ми будемо рекомендувати школам, педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання цих предметів,
– вважає чиновник.
Він при цьому наголосив, що учням потрібно дати можливість творити і щоб вони не хвилювалися про оцінку.
Даймо дітям свободу і волю у творчості і будемо мати добрі результати,
– переконаний Закалюк.
Читайте Реформа старшої школи в Україні: як і коли реалізують, чого бояться батьки та які є міфи-"якорі"
У школах Львова заборонять смартфони
- З 1 вересня у школах Львова повинні заборонити використання мобільних телефонів.
- Це має змусити учнів зосередитися на навчанні та сприятиме живому спілкуванню між дітьми.
- Так є в багатьох школах за кордоном, так є в багатьох приватних школах, хороших школах, уточнив очільник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.
- Батькам при цьому не варто переживати, що діти не дізнаються про повітряну тривогу: у школі завжди є людина, яка за це відповідає. Батьки також можуть контактувати з директором, завучем чи класним керівником.
- Механізм заборони мобільних телефонів у школах повинні напрацювати до 1 вересня.