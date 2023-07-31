У львівських школах можуть скасувати оцінювання з кількох предметів. Зокрема, з образотворчого мистецтва, трудового навчання та музики.

Таку рекомендацію надасть управління освіти міста радам шкіл. Вона має на меті дати можливість учням творчо ставитись до виконання завдань із вищевказаних предметів.

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У школах Львова можуть скасувати оцінювання творчості учнів

Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк зауважив, що учні повинні розкривати свій творчий потенціал.

У нас є такі предмети як малювання, трудове навчання або музика, з яких досі є оцінювання. Ми будемо рекомендувати школам, педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання цих предметів,

– вважає чиновник.

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Він при цьому наголосив, що учням потрібно дати можливість творити і щоб вони не хвилювалися про оцінку.

Даймо дітям свободу і волю у творчості і будемо мати добрі результати,

– переконаний Закалюк.

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