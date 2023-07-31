Такую рекомендацию предоставит управление образования города советам школ. Она имеет целью дать возможность ученика творчески относиться к выполнению задач по вышеуказанным предметам.

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В школах Львова могут отменить оценку творчества учеников

Глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк отметил, что ученики должны раскрывать свой творческий потенциал.

У нас есть такие предметы как рисование, трудовое обучение или музыка, по которым до сих пор есть оценка. Мы будем рекомендовать школам, педагогическим советам школ отказаться от оценки этих предметов,

– считает чиновник.

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Он подчеркнул, что ученикам нужно дать возможность творить и чтобы они не волновались об оценке.

Давайте детям свободу и волю в творчестве и будем иметь хорошие результаты,

– убежден Закалюк.

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