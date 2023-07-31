Таку рекомендацію надасть управління освіти міста радам шкіл. Вона має на меті дати можливість учням творчо ставитись до виконання завдань із вищевказаних предметів.

Дивіться також У Львові дітям заборонять смартфони у школі: коли нововведення вступить у дію

У школах Львова можуть скасувати оцінювання творчості учнів

Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк зауважив, що учні повинні розкривати свій творчий потенціал.

У нас є такі предмети як малювання, трудове навчання або музика, з яких досі є оцінювання. Ми будемо рекомендувати школам, педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання цих предметів,

– вважає чиновник.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з "Оптіма". Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Він при цьому наголосив, що учням потрібно дати можливість творити і щоб вони не хвилювалися про оцінку.

Даймо дітям свободу і волю у творчості і будемо мати добрі результати,

– переконаний Закалюк.

Читайте Реформа старшої школи в Україні: як і коли реалізують, чого бояться батьки та які є міфи-"якорі"

У школах Львова заборонять смартфони