Таку рекомендацію надасть управління освіти міста радам шкіл. Вона має на меті дати можливість учням творчо ставитись до виконання завдань із вищевказаних предметів.
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У школах Львова можуть скасувати оцінювання творчості учнів
Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк зауважив, що учні повинні розкривати свій творчий потенціал.
У нас є такі предмети як малювання, трудове навчання або музика, з яких досі є оцінювання. Ми будемо рекомендувати школам, педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання цих предметів,
– вважає чиновник.
Він при цьому наголосив, що учням потрібно дати можливість творити і щоб вони не хвилювалися про оцінку.
Даймо дітям свободу і волю у творчості і будемо мати добрі результати,
– переконаний Закалюк.
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У школах Львова заборонять смартфони
- З 1 вересня у школах Львова повинні заборонити використання мобільних телефонів.
- Це має змусити учнів зосередитися на навчанні та сприятиме живому спілкуванню між дітьми.
- Так є в багатьох школах за кордоном, так є в багатьох приватних школах, хороших школах, уточнив очільник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.
- Батькам при цьому не варто переживати, що діти не дізнаються про повітряну тривогу: у школі завжди є людина, яка за це відповідає. Батьки також можуть контактувати з директором, завучем чи класним керівником.
- Механізм заборони мобільних телефонів у школах повинні напрацювати до 1 вересня.