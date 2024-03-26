Пасха чи Великдень: як правильно називати свято українською

2024 року святкування Великодня в Україні у різних конфесіях не припадає на одну дату. Римо-католики святкуватимуть 31 березня, православні та греко-католики – 5 травня.

Великдень вважають одним із найважливіших свят у році, тож важливо називати його правильно. Як варто найменовувати Воскресіння Господнє українською, розповідає Освіта 24.

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Як правильно українською називати Воскресіння Христове

У більшості словників української мови ви знайдете назву "Великдень", тобто "Великий день".

Натомість "Воскресіння Христове" – більш церковний варіант. До слова, цю назву зазвичай можна зустріти і в урочистому стилі та художніх творах.

При цьому українці також ставлять питання щодо того, чи правильно називати це свято Пасхою.

До прикладу, відомий український мовознавець Олександр Авраменко вказує, що у словнику української мови Бориса Грінченка немає слова "ПасХа" на позначення Великодня. І додає, що "Пасха" означає "Пейсах", "Песах". А це – іудейське свято.

Натомість літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський зазначає, що в інших словниках слово "Пасха" таки є. Це слово прописане позначення Великодня і в Академічному тлумачному словнику української мови.

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Чи можна свято називати "Паскою"