"Чому Чехов в оригіналі, а не Фіцджеральд": Вишебаба жорстко висловився про російську культуру

Військовий і поет Павло Вишебаба вважає, що російська не має права на існування в Україні. За його словами, слід позбуватися тих емоційних якорів, які пов'язують нас із російським контентом, а дітей змалечку вчити української.

Чоловік перейшов на українську з початком війни, тож дав поради, що треба зробити, щоб змінити мову спілкування. Також він вважає російську культуру відповідальною за злочини в Україні. Повне інтерв'ю з Павлом Вишебабою читайте тут.

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Чому Чехов, а не Міцкевич або Фіцджеральд

Подумайте: якого біса ви знаєте всю російську літературу і не знаєте польської? Польща ж – потужний сусід із дуже потужною літературою, економікою і впливом у світі. І взагалі я вважаю, що російська культура частково відповідальна за те, що Росія перетворилася на країну терористів. За те, що там – люди-зомбі, які не здатні мислити критично,

– емоційно говорить Вишебаба.

Він упевнений: те, що українці знають російську, а не ту ж польську, – колоніальний спадок. Його треба позбуватися, якщо ми хочемо крокувати в майбутнє і бути серед цивілізованих країн.

А ще мова – це ключ до успіху. Наприклад, англійською спілкуються наші партнери із ЄС і США. Також англійська – мова бізнесу.

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Російська література переживає занепад

Зараз у Росії немає письменників не те що рівня Достоєвського і Толстого – там просто немає пристойних письменників. Це пародії, пропагандисти типу Прилєпіна. Вони не є спадкоємцями тієї літератури. Це просто блазні, які вдають письменників, а насправді є пропагандистами,

– вважає Вишебаба.

. Захар Прілєпін – російський письменник, активно агітує воювати проти України. Воював у Чечні та на Донбасі, брав участь у президентських внутрішньопартійних виборах. Підсанкційний у ЄС, Великій Британії і Канаді. Навесні 2023 року його авто підірвали, утім, пропагандист вижив.

Павло Вишебаба упевнений: у європейських країнах є відомі імена, які просувають літературу. А у російської літератури немає майбутнього.

"Ті, хто хоче разом зі своїми дітьми дивитися в майбутнє, а не в минуле, мали б вчити мови наших інших сусідів", – підсумовує він.