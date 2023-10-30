Мужчина перешел на украинский с началом войны, поэтому дал советы, что нужно сделать, чтобы сменить язык общения. Также он считает русскую культуру ответственной за преступления в Украине. Полное интервью с Павлом Вышебабой читайте здесь.

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Почему Чехов, а не Мицкевич или Фицджеральд

Подумайте: какого черта вы знаете всю русскую литературу и не знаете польской? Польша – мощный сосед с очень мощной литературой, экономикой и влиянием в мире. И вообще, я считаю, что русская культура частично ответственна за то, что Россия превратилась в страну террористов. За то, что там – люди-зомби, которые не способны мыслить критично,

– эмоционально говорит Вышебаба.

Он уверен: то, что украинцы знают русский, а не тот же польский – колониальное наследие. От него нужно избавляться, если мы хотим идти в будущее и быть среди цивилизованных стран.

А еще язык – это ключ к успеху. Например, по-английски общаются наши партнеры из ЕС и США. Также английский – язык бизнеса.

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Русская литература переживает упадок

Сейчас в России нет писателей не только уровня Достоевского и Толстого – там просто нет приличных писателей. Это пародии, пропагандисты типа Прилепина. Они не являются наследниками этой литературы. Это просто шуты, которые прикидываются писателями, а на самом деле являются пропагандистами,

– считает Вышебаба.

Справка. Захар Прилепин – русский писатель, активно агитирует воевать против Украины. Воевал в Чечне и на Донбассе, участвовал в президентских внутрипартийных выборах. Подсанкционный в ЕС, Великобритании и Канаде. Весной 2023 года его авто взорвали, но пропагандист выжил.

Павел Вышебаба уверен: в европейских странах есть известные имена, которые продвигают литературу. А у русской литературы нет будущего.

"Те, кто хочет вместе со своими детьми смотреть в будущее, а не в прошлое, должны учить языки наших других соседей", –заключает он.