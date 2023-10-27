Государственная программа содействию овладению украинским языком как государственным до сих пор не утверждена. Об этом Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, рассказал в интервью "Укринформу".
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Когда примут программу
Я верю, что в ближайшее время это будет сделано, потому что это жизненная необходимость, это наш воздух, признак нашей идентичности,
– подчеркнул Тарас Кремень.
Он сообщил, что на заседании профильного комитета по гуманитарной и информационной политике проект этой государственной программы уже утвержден. Комитет обратился в Кабмин, чтобы утвердить этот документ.
Как государство способствует развитию украинского языка
С июня 2021 года подготовлено и утверждено 77 местных программ содействия овладению украинским языком как государственным.
18 из них – областные программы, предусматривающие деньги на:
- организацию языковых курсов;
- закупку книг;
- проведение конкурсов знатоков украинского языка;
- обеспечение образовательного процесса для представителей разных сфер, в том числе коммунальных.
Кремень отметил: Мариупольская община сейчас разбросана по всему миру, Бахмутская объединенная территориальная община приняла такое решение, несмотря на бои, а на деоккупированных территориях Херсонщины каждая община решила развивать украинский.
Курсы украинского и продвижение языка в мире
Развитие сети бесплатных курсов украинского языка является приоритетом. С начала полномасштабного вторжения на территории Украины организовали более 500 таких локаций. За границей таких локаций десятки, их посещают как украинцы, так и граждане других государств.
Задача государства сегодня – усилить это путем утверждения государственной целевой программы и организации бесплатных курсов за счет госбюджета. Это очень важно. Я не знаю страны в мире, где не работают государственные языковые курсы,
– говорит Тарас Кремень.
Еще при ведущих университетах должны заработать украиноведческие студии. Интерес иностранных студентов к украинскому уполномоченный объясняет просто: "стало престижно и модно владеть языком несгибаемой нации". В планах открыть кафедры украинского в каждой стране ЕС.
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