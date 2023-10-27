Державна програма сприянню опануванню української мови як державної досі не затверджена. Про це Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

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Коли ухвалять програму

Я вірю, що найближчим часом це буде зроблено, тому що це – життєва необхідність, це наше повітря, ознака нашої ідентичності,

– наголосив Тарас Кремінь.

Він повідомив, що на засіданні профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики проєкт цієї державної програми вже затверджено. Наразі комітет звернувся до Кабміну, щоб затвердити цей документ.

Як держава сприяє розвитку української мови

Із червня 2021 року підготовлено і затверджено 77 місцевих програм сприяння опануванню української мови як державної.

18 із них – обласні програми, які передбачають гроші на:

організацію мовних курсів;

закупівлю книжок;

проведення конкурсів знавців української мови;

забезпечення освітнього процесу для представників різних сфер, у тому числі комунальних.

Цікаво! Програми сприяння опануванню української мови як державної затвердили і окремі громади, зокрема ті, які були під російською окупацією або окуповані зараз. Ідеться про Маріупольську і Бахмутську громади, а також громади Херсонської області.

Кремінь зауважив: Маріупольська громада зараз розкидана по всьому світу, Бахмутська об'єднана територіальна громада ухвалила таке рішення попри на бої, а на деокупованих територіях Херсонщини кожна громада вирішила розвивати українську.

Курси української і промоція мови у світі

Розвиток мережі безплатних курсів української мови є пріоритетом. Від початку повномасштабного вторгнення на території України організували понад 500 таких локацій. За кордоном таких локацій десятки, їх відвідують як українці, так і громадяни інших держав.

Завдання держави сьогодні – посилити це шляхом затвердження державної цільової програми і організації безплатних курсів за рахунок держбюджету. Це надзвичайно важливо. Я не знаю країни у світі, де не працюють державні мовні курси,

– говорить Тарас Кремінь.

Іще при провідних університетах мають запрацювати українознавчі студії. Цікавість іноземних студентів до української уповноважений пояснює просто: "стало престижно і модно володіти мовою незламної нації". У планах – відкрити кафедри української у кожній країні ЄС.

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Диктант, який пише вся країна

У четвер 27 жовтня вкотре відбувся радіодиктант національної єдності. Як Україна писала диктант цьогоріч – читайте на нашому сайті.