Київські студенти збирають 1 мільйон для ЗСУ: влаштували між собою "перегони"

До Дня студента, який відзначається в Україні 17 листопада, студентський парламент КНУ іменіТараса Шевченка та Українська студентська ліга запустили акцію зі збору коштів для ЗСУ. Вона триватиме до Дня Гідності та Свободи, 21 листопада.

Студенти 15 київських вищих навчальних закладів об’єдналися, аби зібрати мільйон гривень на тренажер протитанкового ракетного комплексу "Корсар", який буде передано до одного з навчальних центрів Збройних Сил.

До теми Винаходи на мільйон: як українські студенти підкорили світ та рятують життя воїнам ЗСУ

Який приз для переможців "перегонів"

Збір назвали "перегони донейтів". Студенти того вишу, який зможе назбирати найбільшу суму, отримають можливість особисто поспілкуватися із Тарасом Чмутом – директором фонду "Повернись живим".

Фонд наразі реалізовує проєкт із забезпечення військових навчальних центрів тренажерами для ПТРК "Корсар" та ПТРК "Скіф". Загальна потреба у тренажерах – 10 одиниць.

Керівник проєкту Андрій Римарук пояснює, що оператори-навідники раніше не мали можливості на практиці навчитися користуватися протитанковими ракетними комплексами ніде, окрім поля бою.

Водночас, за його словами, тренажери дають можливість військовослужбовцям відпрацювати у навчальному центрі десятки завдань різного виду та складності і при цьому робити необмежену кількість пострілів.

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