"Не забирайте в нас і це": чому учні не хочуть переходити з російської мови на українську

Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, що стимулює її учнів, зокрема переселенців, які розмовляють російською мовою, переходити на українську.

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи багато учнів не перейшли з російської на українську

Педагогиня каже: на початку повномасштабної війни до неї у клас прийшла учениця з Луганської області. Вона принципово розмовляла російською мовою.

А у 2023 році вона заговорила такою красивою українською мовою… Каже: "Я ухвалила свідоме рішення",

– розповіла педагогиня.

Дівчина, за словами вчительки, тікала від війни і згодом зрозуміла, хто ворог. І переходить на українську мову.

А є діти, які переїжджають і говорять російською, тому що, як вони кажуть, це єдине, що в них залишилося з того регіону. Вони спілкувалися так в родині й кажуть: "У нас зараз немає дому, у нас нічого немає, не забирайте в нас і це"…

– поділилася Меркулова.

На запитання "Чи хочуть ці діти потім перейти на українську? вона відповіла: "По-різному".

Хтось каже, що буде намагатися, вчиться, і ми це дуже підтримуємо. Я намагаюся з дітьми говорити українською мовою на перервах, і вони переходять. Тобто якщо не форсувати ситуацію, я думаю, що в україномовному оточенні вони поступово перейдуть на українську мову,

– вважає освітянка.

Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова також розповіла, як стимулює своїх учнів вчити англійську мову.