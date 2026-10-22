Зокрема, до проєктів Еразмус+ або до програм обміну. Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Як найкраща вчителька України стимулює учнів вчити англійську

Меркулова розповіла, що один із її випускників, Назар, їздив з нею на третій Всесвітній форум до Кореї. Він розповідав там про українську освіту під час війни.

І учні мене просто питають: "А ви нас кудись повезете?" І що я відповідаю: "Будеш вчити англійську…". І це дуже їх стимулює– зізнається педагогиня.

РЕКЛАМА / Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни. \ РЕКЛАМА

І додає: завжди вважала, що вивчення будь-якої іноземної мови – це розширення емоційного спектра. Це інші культури, інше сприйняття людей…

Але тут важливо, щоб вчителі не лише давали можливості побачити світ, а й стимулювали учнів повертатися на Батьківщину. І Назар, який їздив з проєктами в інші країни, вступив в український виш, бо сказав, що хоче розвиватися тут– зазначає освітянка.

Чи достатньо уроків англійської мови зараз

Педагогиня також розповіла, що зараз однозначно більше уроків англійської мови у школах, ніж було раніше.

Тепер учні вивчають її 4 – 5 уроків на тиждень. Але зараз трохи заважають постійні повітряні тривоги– уточнила вона.