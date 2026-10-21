Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
У якому віці варто починати вчити англійську мову
Учителька розповіла про те, що в Індії, до прикладу, мову починають вчити з 2 років. І їй подобається такий підхід.
Тоді мозок ще не перевантажений інформацією з різних предметів. Якщо фокусуватися на чомусь одному, результат буде кращим. І коли дитина у ранньому віці чує ці всі слова, вона їх легше сприймає, бо не зубрить, а вчить в ігровому форматі,
– зазначає педагогиня.
Але треба це, за її словами, правильно організувати.
Тому я б казала: що раніше, то краще. Але ніколи й не пізно,
– переконана вона.
Також освітянка зауважила, що зараз є чимало додатків, які дають змогу вчити мову самостійно, без курсів. А потім вже можна і на курси піти, аби зрозуміти, що йдеш у правильному напрямку.
Як легко вивчити англійську мову з нуля
Меркулова зазначила, що зараз є нові додатки зі штучним інтелектом. Там можна обрати собі тему для спілкування. І робот тобі у цьому допомагає, навчає тебе елементарних слів і фраз.
Потім складаються маленькі діалоги. І тут можна не боятися помилок. Граматика, звичайно, важлива, бо вона структурує мову, дозволяє розмовляти грамотно. Але спочатку варто вчити прості слова і фрази,
– каже вчителька.
І продовжує: так, як ми вчимо рідну мову, коли чуємо і повторюємо. А потім вже гармонізувати мовлення і письмо.
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