Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.

В каком возрасте стоит начинать учить английский язык

Учительница рассказала, что в Индии, например, язык начинают изучать с 2 лет. И ей нравится такой подход.

Тогда мозг еще не перегружен информацией по разным предметам. Если сосредоточиться на чем-то одном, результат будет лучше. И когда ребенок в раннем возрасте слышит все эти слова, он их легче воспринимает, потому что не зубрит, а учит в игровой форме,

– отмечает педагог.

Но, по ее словам, это нужно правильно организовать.

Поэтому я бы сказала: чем раньше, тем лучше. Но никогда не поздно,

– убеждена она.

Также педагог отметила, что сейчас есть немало приложений, которые позволяют изучать язык самостоятельно, без курсов. А потом уже можно и на курсы пойти, чтобы понять, что идешь в правильном направлении.

Как легко выучить английский язык с нуля

Меркулова отметила, что сейчас есть новые приложения с искусственным интеллектом. Там можно выбрать себе тему для общения. И робот тебе в этом помогает, учит тебя простым словам и фразам.

Затем составляются небольшие диалоги. И здесь можно не бояться ошибок. Грамматика, конечно, важна, потому что она структурирует речь, позволяет говорить грамотно. Но сначала стоит учить простые слова и фразы,

– говорит учительница.

И продолжает: так же, как мы учим родной язык, когда слышим и повторяем. А потом уже гармонизировать речь и письмо.