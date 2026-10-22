В частности, в проекты "Эразмус+" или программы обмена. Подробности лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.
Как стимулировать учащихся учить английский язык / Фото Светланы Меркуловой
Лучшая учительница Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, как стимулирует своих учеников изучать английский язык. Она привлекает старшеклассников, хорошо владеющих иностранным языком, к участию в различных проектах.
Как лучшая учительница Украины стимулирует учеников изучать английский
Меркулова рассказала, что один из ее выпускников, Назар, ездил с ней на третий Всемирный форум в Корею. Там он рассказывал об украинском образовании во время войны.
И ученики прямо спрашивают меня: "А вы нас куда-нибудь повезете?". А я отвечаю: "Будешь учить английский…". И это их очень стимулирует
И добавляет: всегда считала, что изучение любого иностранного языка – это расширение эмоционального спектра. Это другие культуры, другое восприятие людей…
Но здесь важно, чтобы учителя не только давали возможность увидеть мир, но и стимулировали учеников возвращаться на Родину. И Назар, который ездил с проектами в другие страны, поступил в украинский вуз, потому что сказал, что хочет развиваться здесь
Достаточно ли сейчас уроков английского языка
Педагог также рассказала, что сейчас в школах однозначно больше уроков английского языка, чем было раньше.
Теперь ученики изучают английский 4–5 уроков в неделю. Но сейчас немного мешают постоянные воздушные тревоги
- Лучший педагог Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, когда начинать изучать английский язык. А также – как эффективно это делать.
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