"Не забирайте в нас і це": чому учні не хочуть переходити з російської мови на українську

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи багато учнів не перейшли з російської на українську

Педагогиня каже: на початку повномасштабної війни до неї у клас прийшла учениця з Луганської області. Вона принципово розмовляла російською мовою.

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А у 2023 році вона заговорила такою красивою українською мовою… Каже: "Я ухвалила свідоме рішення"– розповіла педагогиня.

Дівчина, за словами вчительки, тікала від війни і згодом зрозуміла, хто ворог. І переходить на українську мову.

А є діти, які переїжджають і говорять російською, тому що, як вони кажуть, це єдине, що в них залишилося з того регіону. Вони спілкувалися так в родині й кажуть: "У нас зараз немає дому, у нас нічого немає, не забирайте в нас і це"…– поділилася Меркулова.

На запитання "Чи хочуть ці діти потім перейти на українську? вона відповіла: "По-різному".

Хтось каже, що буде намагатися, вчиться, і ми це дуже підтримуємо. Я намагаюся з дітьми говорити українською мовою на перервах, і вони переходять. Тобто якщо не форсувати ситуацію, я думаю, що в україномовному оточенні вони поступово перейдуть на українську мову– вважає освітянка.

Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова також розповіла, як стимулює своїх учнів вчити англійську мову.