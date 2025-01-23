В Україні перевірили школи: які проблеми найгостріші
- Державна служба якості освіти України провела 132 позапланові аудити шкіл.
- Перевірки виявили, що 64% шкіл потребують покращення умов навчання, а 70% мають змінити освітній простір для розвитку та мотивації.
Державна служба якості освіти України торік провела 132 позапланові інституційні аудити шкіл. Не включали до списку Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
Причина – бойові дії чи окупація територій зараз або у минулому. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державну службу якості освіти України.
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Що продемонстрували результати перевірки
74 школи перевірили в сільській місцевості, 58 – у містах. Здебільшого аудит ініціювали засновники закладів освіти та їхні керівники (69 і 62 відповідно).
Кожна школа отримала після перевірки:
- висновок про якість освітніх та управлінських процесів, внутрішню систему забезпечення якості освіти;
- рекомендації щодо поліпшення якості освітньої діяльності закладу освіти.
Перевірки показали, що в більшості шкіл є проблеми з освітнім середовищем і системою оцінювання. Натомість процеси управління закладами освіти та діяльність вчителів у понад половині шкіл на достатньому рівні.
Які результати аудиту шкіл / ДСОЯО
Найгірша ситуація у перевірених освітніх закладах із забезпеченням комфортних та безпечних умов навчання. Їх треба покращити у 64% шкіл. Також варто змінити формування інклюзивного, розвивального та мотивувального до навчання освітнього простору у 70% перевірених закладів.
Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання визнана низькою у 3% перевірених закладів, ще у 61% вона потребує покращення.
Зауважимо, зо на сьогодні оцінювання може відбуватися позапланово з ініціативи:
- засновника школи;
- директора;
- педагогічного колективу;
- піклувальної ради.