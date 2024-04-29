В Україні перевіряють знання учнів початкових класів

У школах України відбувається основний етап третього циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти. Відповідні анкети заповнюють і вчителі.

Участь у моніторингу беруть понад 12 тисяч учнів 4-х класів із 408 шкіл у 19 областях та місті Києві. Для них підготували спеціальні завдання.

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Які завдання виконують учні та вчителі

Учасники моніторингу виконують тестові завдання із читання, математики та природничо-наукових дисциплін (курс "Я досліджую світ"). Також відповідають на запитання анкети.

Так, один учень виконує завдання лише з одного із зазначених предметів.

Анкети заповнюють і вчителі, які навчають цих дітей.

Отримані за підсумками загального моніторингу дані дадуть змогу визначити рівень сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей учнівства, яке завершує здобуття початкової освіти.

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Також аналіз результатів дозволить визначити зв'язок успішності четвертокласників із різноманітними чинниками шкільного та позашкільного середовища.

Зауважимо, що цьогорічний цикл моніторингу є третім. Перші два цикли проводили у 2018 та 2021 роках відповідно.