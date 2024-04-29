Участие в мониторинге принимают более 12 тысяч учеников 4-х классов из 408 школ в 19 областях и городе Киеве. Для них подготовили специальные задания.

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Какие задания выполняют ученики и учителя

Участники мониторинга выполняют тестовые задания по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам (курс "Я исследую мир"). Также отвечают на вопросы анкеты.

Так, один ученик выполняет задания только по одному из указанных предметов.

Анкеты заполняют и учителя, которые обучают этих детей.

Полученные по итогам общего мониторинга данные позволят определить уровень сформированности читательской, математической и естественно-научной компетентностей ученичества, которое завершает получение начального образования.

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Также анализ результатов позволит определить связь успешности четвероклассников с различными факторами школьной и внешкольной среды.

Заметим, что нынешний цикл мониторинга является третьим. Первые два цикла проводили в 2018 и 2021 годах соответственно.