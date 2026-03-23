У частині українських шкіл тривають перевірки: міністр назвав причину

У приватних школах в Україні тривають перерівки. Державна служба якості освіти перевіряє, чи відбувається у них навчальний процес.

Про це під час пресконференції повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

Дивіться також У школах України стартують весняні канікули: де та скільки відпочиватимуть учні

Чому тривають перевірки?

Міністр зауважив, що окремий фокус уваги скерували на приватні школи. Перевіряють, чи там триває навчальний процес і чи не є він фіктивним.

Виникає питання: чи навчаються діти взагалі, і якщо вони навчаються, то які впливи, стандарти, які цінності їм там прищеплюють,

– уточнив міністр.

Також він прокоментував ситуацію зі школою УПЦ (МП) в Голосієві. Лісовий заявив, що саме батьки "шукали для себе таку пропозицію – і знайшли її".

Це підпільна школа. Вона тому і підпільна, щоб на неї ніхто не мав впливу, тобто вона ховалася від органів управління освітою,

– уточнив він.

Очільник МОН також наголосив, що важливо, аби вчителі звертали увагу на систематичні пропуски учнями уроків. Навіть онлайн. І додав, що за відвідування дітьми занять у школі відповідальні батьки.

Водночас Лісовий зазначив, що у ситуації з підпільною школою МОН вже має усі механізми і вимагає дуже жорстко реагувати на такі прояви.

Цікаво! Уряд України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених у школах. Причому як на території закладу освіти, так і в приміщеннях.

Що відомо про підпільну школу у Києві?