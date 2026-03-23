У частині українських шкіл тривають перевірки: міністр назвав причину
- Державна служба якості освіти перевіряє приватні школи в Україні, зосереджуючись на реальному проведенні навчального процесу.
- Раніше у Києві виявили підпільну школу при монастирі УПЦ МП, де навчання відбувалося за радянською моделлю.
У приватних школах в Україні тривають перерівки. Державна служба якості освіти перевіряє, чи відбувається у них навчальний процес.
Про це під час пресконференції повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.
Чому тривають перевірки?
Міністр зауважив, що окремий фокус уваги скерували на приватні школи. Перевіряють, чи там триває навчальний процес і чи не є він фіктивним.
Виникає питання: чи навчаються діти взагалі, і якщо вони навчаються, то які впливи, стандарти, які цінності їм там прищеплюють,
– уточнив міністр.
Також він прокоментував ситуацію зі школою УПЦ (МП) в Голосієві. Лісовий заявив, що саме батьки "шукали для себе таку пропозицію – і знайшли її".
Це підпільна школа. Вона тому і підпільна, щоб на неї ніхто не мав впливу, тобто вона ховалася від органів управління освітою,
– уточнив він.
Очільник МОН також наголосив, що важливо, аби вчителі звертали увагу на систематичні пропуски учнями уроків. Навіть онлайн. І додав, що за відвідування дітьми занять у школі відповідальні батьки.
Водночас Лісовий зазначив, що у ситуації з підпільною школою МОН вже має усі механізми і вимагає дуже жорстко реагувати на такі прояви.
Що відомо про підпільну школу у Києві?
- У Києві на початку року викрили підпільну школу при монастирі УПЦ МП.
- Підпільна християнська школа під назвою "Перспектива" функціонувала при монастирі "Голосіївська пустинь" із лютого 2025 року.
- Там навчалося на той час понад 60 дітей – з 1 по 9 клас. Також працювали 16 вчителів.
- Навчання було побудоване за радянською моделлю освіти. Початкову школу скоротили з чотирьох років до трьох, а навчання відбувалося російською мовою.
- МОН анонсувало перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільний заклад монастиря УПЦ МП, повідомляв очільник МОН Оксен Лісовий.