У вишах та коледжах України відбуваються позапланові перевірки
- В Україні розпочали позапланові перевірки у понад 100 закладах фахової передвищої та вищої освіти.
- Їх проводить Державна служба якості освіти разом з військовими та правоохоронними органами.
- Мета перевірок – усунення порушень норм законодавства в умовах воєнного стану, зокрема виявлення недостовірної інформації та порушень у формуванні контингенту здобувачів освіти.
В Україні днями розпочали позапланові перевірки у понад 100 закладах фахової передвищої та вищої освіти. Їх проводить Державна служба якості освіти спільно з військовими та правоохоронними органами.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державну службу якості освіти. Комісія вивчатиме питання вступної кампанії та організації освітнього процесу.
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У вишах та коледжах – перевірки
Мета таких перевірок – усунення порушень норм законодавства в умовах правового режиму воєнного стану.
У Держслужбі нагадали, що у попередні роки виявили внесення недостовірної інформації, прострочення термінів внесення або відсутність інформації про здобувачів освіти – чоловіків призовного віку – у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), а також порушення у формуванні контингенту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здійснення наукової роботи аспірантів.
До теми У закладах освіти відбуватимуться планові та позапланові перевірки
У закладах освіти відбуватимуться перевірки
- В Україні відновили планові та позапланові заходи державного нагляду та контролю у сфері освіти. Тож тепер у закладах освіти можуть відбуватися перевірки.
- Підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти є звернення фізичної особи.
- Також підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти може бути звернення освітнього омбудсмена.
- Як планові, так і позапланові перевірки закладів освіти мають здійснювати Державна служба якості освіти та її територіальні органи.