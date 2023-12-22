У МОН розповіли, чи переводять на бюджет у вишах дітей загиблих воїнів

Дітям загиблих українських воїнів держава надає підтримку для здобуття вищої освіти. У МОН розповіли, як зараз відбувається процес переведення таких студентів на бюджетну форму навчання.

Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький уточнив при цьому, як працює такий алгоритм.

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Чи переводять на бюджет дітей загиблих воїнів

Посадовець зауважив, що вищезгаданий порядок вже працює.

Для нас при будь-якому розподілі бюджетних місць категорія "діти загиблих" іде першою чергою,

– наголосив Винницький.

І додав, що під час вступу у виш бюджетні місця для таких абітурієнтів є і з'являються під час кожної сесії. Це зрозуміла річ для всіх в міністерстві, каже заступник Лісового.

Якщо з цим питанням виникають проблеми, ви завжди можете зв'язатися з департаментом вищої освіти нашого міністерства,

– акцентував посадовець.

Про які ще зміни у сфері вищої освіти розповідав заступник міністра