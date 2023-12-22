Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий уточнил, как работает такой алгоритм.

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Переводят ли на бюджет детей погибших воинов

Чиновник отметил, что вышеупомянутый порядок уже работает.

Для нас при любом распределении бюджетных мест категория "дети погибших" идет в первую очередь,

– подчеркнул Винницкий.

И добавил, что при поступлении в вуз бюджетные места для таких абитуриентов есть и появляются на каждой сессии. Это понятное дело для всех в министерстве, говорит заместитель Лисового.

Если с этим вопросом возникают проблемы, вы всегда можете связаться с департаментом высшего образования нашего министерства,

– акцентировал чиновник.

О каких еще изменениях в сфере высшего образования рассказывал замминистра