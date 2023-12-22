Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький уточнив при цьому, як працює такий алгоритм.
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Чи переводять на бюджет дітей загиблих воїнів
Посадовець зауважив, що вищезгаданий порядок вже працює.
Для нас при будь-якому розподілі бюджетних місць категорія "діти загиблих" іде першою чергою,
– наголосив Винницький.
І додав, що під час вступу у виш бюджетні місця для таких абітурієнтів є і з'являються під час кожної сесії. Це зрозуміла річ для всіх в міністерстві, каже заступник Лісового.
Якщо з цим питанням виникають проблеми, ви завжди можете зв'язатися з департаментом вищої освіти нашого міністерства,
– акцентував посадовець.
Про які ще зміни у сфері вищої освіти розповідав заступник міністра
- Раніше Михайло Винницький також заявив про кардинальні зміни у системі вищої освіти надалі.
- Зокрема, про те, що зменшать кількість вишів, підпорядкованих державі, та приберуть так звані філії університетів.
- Заступник Лісового також заявив про велику поколінну зміну в керівництві ЗВО.
- І додав, що в Україні запровадять гранти на навчання у вишах.